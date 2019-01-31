بالصور ..للمرة الثانية العثور على قنابل يدوية قرب مدرسة ابتدائية بالنجف

2019/01/31 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير" ان " قوة امنية مسنودة من فرق الجهد الهندسي تمكنت من معالجة صواعق تفجير رمانات يدوية قرب مدرسة ابتدائية بالنجف ".انتهى .م ك

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