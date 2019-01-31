ارتفاع اسعار النفط بعد اجراء سعودي

2019/01/31 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدفوعة بمؤشرات على تراجع الواردات الأمريكية من الخام بسبب اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف إلى تقليص معروض الخام في الأسواق.

وصعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% لتبلغ 54.58 دولار بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينيتش، وأغلق الخام الأمريكي تعاملات الأربعاء مرتفعا بنسبة 1.7%.

في حين صعدت عقود مزيج "برنت" العالمي خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.8% إلى 62.17 دولار للبرميل.

وجاءت زيادة الأسعار بعدما أظهر تقرير صدر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاضا في صادرات الخام من السعودية إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "إيه إن زد" إن "أسعار النفط الخام صارت أقوى بعد ظهور علامات على أن تخفيضات أوبك بدأت تؤثر على التجارة.



التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة أظهر أن الواردات الأمريكية من السعودية انخفضت بأكثر من النصف إلى 442 ألف برميل يوميا".

وكانت مجموعة دول منتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية اتفقت على خفض الإنتاج في 2019 بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم بهدف دعم الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب عبر امتصاص تخمة المعروض الزائدة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك وفرة في المعروض النفطي، لا سيما بسبب زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي قفز بأكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا.

ويتجلى ذلك في زيادة مخزونات الخام الأمريكية، التي ارتفعت بمقدار 919 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يناير إلى 445.94 مليون برميل، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.



والمخزونات الأمريكية حاليا أعلى حاليا بنسبة 6.6% عن مستواها قبل عام.

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