العراق يبرم عقدا لحفر 40 بئرا لزيادة انتاجه النفطي

2019/01/31 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان يوم الخميس حرص الوزارة على الاسراع في اعمال تطوير حقل مجنون النفطي بالجهد الوطني وزيادة معدلات الانتاج وفق الخطط المستقبلية.

جاء ذلك اثناء حضوره مراسم توقيع عقد حفر 40 بئرا في حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة بين شركة نفط البصرة وشركة الحفر العراقية .

وقال الغضبان في كملة له خلال ىالحفل ان هذا العقد يمثل خطوة مهمة لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية من خلال الشركات التخصصية ومنها شركة نفط البصرة وشركة الحفر العراقية ، مؤكدا دعم الوزارة على تطوير هذه الشركات والارتقاء بها الى مصافي الشركات العالمية الرصينة.

واضاف ان العقد تم توقيعه بين شركتين وطنيتين لحفر 40 بئرا نفطيا في حقل مجنون النفطي ، وبذلك ستتمكن الوزارة من تطوير الحقل وزيادة عمليات الانتاج فيه باوقات قياسية وكلف مخفضة وبجهود المخلصين من الملاكات الوطنية في شركتي نفط البصرة والحفر العراقية .

من جهته قال مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار ان توقيع العقد مع شركة الحفر العراقية يعد استكمالا لبرنامج تطوير حقل مجنون النفطي ، مؤكدا على تحقيق الهدف الوطني الكبير في تطوير الحقل وزيادة معدلات الانتاج الى 450 الف برميل خلال العام 2021.

الى ذلك قال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم محمد خضير ان توقيع عقد حفر 40 بئرا نفطيا في حقل مجنون النفطي يعزز من قدرة شركة الحفر بالمشاركة الفاعلة في تطوير الحقول النفطية ، مشيرا الى امتلاك الشركة لمعدات وابراج حفر متطورة ، فضلا عن الملاكات الوطنية المدربة للعمل وفق التقنيات الحديثة، وان الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع الحفر في عدد من الحقول النفطية وقد شهدت تطورا كبيرا في مجالات العمل وحصلت على عدد من شهادات الجودة ( آيزو) العالمية.

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