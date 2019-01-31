العراق يعلن حل

2019/01/31 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية بالعراق كاظم العقابي يوم الخميس عن حل مشكلة دفع الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم، ان ضمن الجولات الميدانية لمنفذ طريبيل الحدودي التقى رئيس هيأة المنافذ بمجموعة من وكلاء الاخراج الجمركي والاستماع الى مشاكلهم والتي اسهمت بحل معضلة عملية دفع الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار".

ونتيجة لعدم وجود شركات صيرفة في المنفذ الحدودي كان يضطر وكلاء الاخراج الجمركي الى نقل الدولار عن الطريق البري واحتمالات تعرضها للمخاطر.

ونوه البيان انه "بعد الاتصال مدير عام مصرف الرافدين خولة الاسدي تم الاتفاق على قبول الدفع بالدينار العراقي او بالدولار واستيفاء اجور خدمات مقدارها 0.085% سواء دفع وكيل الاخراج الجمركي بالدينار العراقي او بالدولار وبهذا يمكن لوكلاء الاخراج فتح حسابات لدى مصرف الرافدين والدفع من خلال الفيزا كارد او الدفع بواسطة الصكوك".

وشدد العقابي على عدم السماح لاي شخص في ممارسة العمل الجمركي ما لم يكن مرخصا من قبل الهيأة العامة للجمارك محملا ادارة المنفذ والدوائر العاملة مسؤولية تطبيق التعليمات.

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