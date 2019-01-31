ذي قار :بروتكول عمل بين التربية والشباب لتنمية المواهب الرياضية

2019/01/31 | 12:48

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية تربية ذي قار عن توقيع بروتوكول عمل مشترك مع مديرية الشباب والرياضة في المحافظة لتنمية المواهب الرياضية لطلبة المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية تربية ذي قار عن توقيع بروتوكول عمل مشترك مع مديرية الشباب والرياضة في المحافظة لتنمية المواهب الرياضية لطلبة المحافظة .وقال مدير قسم النشاط الرياضي في تربية ذي قار حسين كاظم لشبكة اخبار الناصرية ، ان قسمه وقع البروتوكول مع قسم الموهبة الرياضية في مديرية الشباب في اطار التعاون بين الطرفين .واوضح ان البروتوكول يهدف لتنمية المواهب الرياضية في مدارس المحافظة والاهتمام بالفئات العمرية الواعدة فضلا عن الكوادر المتخصصة .واوضح ان مديرية الشباب ستسخر وفقا للبروتوكول جميع منشاتها الرياضية لدعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات الرياضية.

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