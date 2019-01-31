تربية نينوى:تأهيل أكثر من ١٦ ألف مقعد دراسي في المحافظة

2019/01/31 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى اليوم الخميس، عن تأهيل أكثر من 16 الف مقعد دراسي متضرر ، حيث تم صيانة ٧٠٠٠ من قبل منظمة اليونيسيف وما يزيد عن ٩٠٠٠ تم اعادة تأهيلها من قبل شعبة صيانة الرحلات المدرسية في مديرية شؤون المناهج والتقنيات التربوية.





وأكد المكتب الإعلامي في بيان صحفي، استمرار المديرية بإعادة تأهيل المقاعد الدراسية ، حيث تم أنشاء ورشتين في أيمن الموصل وأيسرها ، بالإضافة إلى تشكيل فرق جوالة لزيارة المدارس والاطلاع على نسب الضرر في المقاعد الدراسية وصيانتها على الفور ، من جانبها بينت تربية نينوى عن عزمها توفير أجواء دراسية جيدة لأبنائها الطلبة من خلال الحملات المستمرة لإعادة إعمار الأبنية المدرسية وتهيئة المستلزمات الضرورية لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في المحافظة.





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