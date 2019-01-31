قائد شرطة الديوانية:نلاحق محال ببيع الملابس العسكرية غير المجازة

2019/01/31 | 12:49

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قال قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي “هناك ملاحقة للمحال المختصة ببيع الملابس العسكرية غير المجازة” في المحافظة..يتبع

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