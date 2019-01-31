مركز قانوني يدعو عبد المهدي للابتعاد عن الشعارات في محاسبة الفاسدين

2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر مركز العراق للتنمية القانونية، اليوم الخميس، إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ضرورة مرحلية مع لزوم الإنتقال الى مرحلة التطبيق الفعلي والمحاسبة الحقيقية والإبتعاد عن سياسة الوعود وإطلاق الشعارات.وذكر المركز وهو منظمة يديرها مجموعة من الحقوقيين والمحامين العراقيين، في بيان، تلقته "الغد برس"، "إستعداده للتعاون التام مع المجلس في مجال عمله وتخصصه، وتقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل الحفاظ على المال العام وإنصاف المواطنين وكبح الفاسدين".وشدد مركز العراق للتنمية القانونية على ان "المواطن العراقي ينظر بعين الترقب لما سينتج عن هذا المشروع، لذا إن إنجاح هذه التجربة تقع على عاتق الجميع لا الحكومة وحسب".

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