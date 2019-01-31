عريقات: إنهاء مهمة المراقبين الدوليين مقدمة لاستباحة دم الفلسطينيين

2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إنه لا يحق لإسرائيل إلغاء الاتفاق بشأن الخليل من طرف واحد، وإنهاء بعثة التواجد الدولي بالمدينة.



مشيرا إلى أن قرار إنهاء مهمة المراقبين الدوليين مقدمة لاستباحة دم الفلسطينيين.

وأكد عريقات، خلال مؤتمر صحفي عقد مدينة رام الله، أن عمل البعثة الدولية في الخليل اعتمد على المراقبة وتقديم التقارير وتحسين أوضاع السكان.

وتابع “إخراج القوات الدولية من الخليل مقدمة لاستباحة دم الفلسطينيين، ونحن لم ولن نفوض أحد للتفاوض بشأن الشعب الفلسطيني، وسنمد أيادينا لحماس كي تكون جزء من الشعب الفلسطيني”.

وكان مراسل الغد قد أفاد اليوم بأن سلطات الاحتلال أبلغت بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل بالضفة الغربية بإنهاء عملها بشكل رسمي وطالبتها بمغادرة المدينة.

وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية الفلسطينية والتدخلات الإسرائيلية، أوضح أن قانون القومية الإسرائيلي الذي صدر مؤخرا جزء من مشروع نتنياهو لفصل الضفة عن غزة، لافتا إلى أن هناك من يصر على مواصلة الانقلاب في غزة ليتحول إلى أداة ضمن صفقة القرن.

وأضاف عريقات، أن نتنياهو على استعداد لتقديم كل ما يملك للإبقاء على فصل الضفة وغزة، وأن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى ليّ الذراع الفلسطينية.

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