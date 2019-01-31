محافظ البصرة يكشف أبرز تفاصيل اللقاء مع عبد المهدي

2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، الخميس، عن أبرز تفاصيل اللقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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