الجبوري: مجلس مكافحة الفساد الذي تم تشكيل مؤخراً

2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة، فيما اعتبر أن مجلس مكافحة الفساد الذي تم تشكيل مؤخراً "لا قيمة له".

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