الاتحاد الوطني يعلن عن اختيار بديل لطالباني لرئاسة مجلس محافظة كركوك

2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر محلية مطلعة، اليوم الخميس، عن تحديد أكبر اعضاء مجلس محافظة كركوك سناً، ليحل محل ريبوار طالباني كرئيس لمجلس المحافظة.

وبينت المصادر لشفق نيوز ان كتابا صادرا عن هيئة النسيق بين المحافظات وصل الى المجلس، يشير الى اختيار جمال مولود، أكبر اعضاء مجلس كركوك سناً، كرئيس لمجلس المحافظة، خلفا لريبوار طالباني.

يشار الى ان جمال مولود، عضو في مجلس محافظة كركوك، عن قائمة التآخي.

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