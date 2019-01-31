نجم ريال مدريد مخاطباً زميله: أنت سخيف جداً

2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:شهدت تدريبات ريال مدريد الاسباني لكرة القدم يوم أمس الأربعاء سخونة في الأجواء بعدما تدخل ناتشو بقوة على داني سيبايوس، ما تسبب بحالة من الغضب.واشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية الى ان "ايسكو و سيرخيو راموس تدخلا لتهدئة الأمور بين اللاعبين، لينتهي الأمر بنهاية سعيدة".

ويستعد النادي الملكي لمواجهة جيرونا مساء اليوم الخميس في ملعب الأخير ضمن منافسات الإياب بدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا .وأوضحت الصحيفة المدريدية ان "الأمور انتهت على خير وبنهاية سعيدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتجه كلا من ناتشو وسيبايوس لشبكة انستغرام ليكتبا رسالة".وقال سيبايوس في مشاركة "لقد سامحتك، لكن أنت سخيف جدا وغبي".ورد ناتشو على مشاركة سيبايوس بمشاركة عبر انستغرام قال فيها "ركلة من وقت لآخر لا تضر أبداً".وكان ريال مدريد قد عرف طعم الفوز على حساب جيرونا في موقعة الذهاب في مدريد برباعية مقابل هدفين قبل أسبوع.

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