2019/01/31 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية في يناير تعويضًا لرحيل ساندرو فاجنر إلى الدوري الصيني.فاجنر غادر بايرن ميونخ بعد عام واحد فقط ليرحل إلى الصين.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنّ بطل الدوري الألماني آخر 6 مواسم يمتلك قائمة بمرشحين لخلافة فاجنر من بينهم مهاجم فرنسي.

وذكرت الإذاعة أنّ البافاري قد يتعاقد مع سباستيان هالر من فرانكفورت أو ألاسانا بليا من بروسيا مونشنجلادباخ بجانب إمكانية التعاقد مع جان فيليبي ماتيتا من ماينز أو جان كيفين أوجستين من لايبزيج.



اختيارات المحررين فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم قبل ميسي..



أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

احتفال الريمونتادا ✈️ماركة مسجلة باسم سيرجي روبيرتو ™️( 📸 : IGfcbarcelona) pic.twitter.com/9vn0YFJN9r— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق الألماني قد يضم مهاجم في آخر أيام سوق الانتقالات وفي حال فشل في إتمام الصفقة فسينتظر حتى الصيف.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لا يمتلك سوى روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بديل فاجنر - بايرن ميونخ يضع قائمة المرشحين ومن بينهم فرنسي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بديل فاجنر - بايرن ميونخ يضع قائمة المرشحين ومن بينهم فرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).