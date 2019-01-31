2019/01/31 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/قوات أميركية تستطلع حقل عكاز للغاز غربي الأنبار

31/01/2019 12:33:00 PM |

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واع الانبار/ج.ل

أعلن مصدر في الاستخبارات العسكرية ، اليوم الخميس ، عن قيام قوات أميركية مسنودة بمروحيات قتالية بعملية استطلاع في حقل عكاز للغاز غربي الانبار.

وذكر المصدر لمراسل(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "قوة أميركية مسنودة باليات حربية ترافقها طائرات حربية استطلعت حقل عكاز للغاز بقضاء القائم من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء عملية الاستطلاع والهدف منها".

واضاف ، أن "القوات الأميركية تقوم بين الحين والاخر بعمليات استطلاع في بعض المواقع والمدن".

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