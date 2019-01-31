الزراعة النيابية تحذر من خسارة كبيرة بالثروة الحيوانية والزراعية

2019/01/31 | 12:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذرت لجنة الزراعة والري البرلمانية، الخميس، من خسارة كبيرة بالثروة الحيوانية والزراعية، بحال لم يتم تبطين الانهر تحسبا لازمة المياه السنوية.

وقال عضو اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "التأخر بعدم التبطين وخاصة في المحافظات تؤثر على الثروة الزراعية والحيوانية في البلاد، وبالتالي تسبب خسارة كبيرة للمربين والفلاحين".

وطالب الشمري، الجهات المعنية بـ"تبطين الانهر للاستفادة من الكميات المتزايدة، تحسبا لازمة المياه السنوية ووضع الحلول الجذرية لهذه الأزمة".

وأضاف، أن "على وزارة الموارد المائية العمل على هذه الطريقة بأوقات لاتؤثر على مربي الحيوانات والمزارعين القريبين من مجرى الانهر او فروعها".

واوضح النائب عن اللجنة، أن "على وزارة الموارد المائية الاستفادة من مياه الامطار والسيول في تعزيز الخزين المائي، فضلا عن معالجة الملوحة وكذلك المساهمة في نجاح الخطة الزراعية للموسم الحالي".

يذكر ان الطرائق المعتمدة في تبطين الانهار وقنوات الري تتطلب قطع الماء عنها كليا لانجاز العمل ثم فتح المياه عليها وباية كمية دون ان تسبب اي ضرر.

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