2019/01/31 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "فيزا" خلال الربع الرابع من العام الماضي وبأكثر من توقعات المحللين.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية أمس الأربعاء أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 2.97 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، مقابل أرباح بقيمة 2.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.





وسجلت "فيزا" أرباح للسهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند 1.30 دولار في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل تقديرات بـ1.25 دولار.





وأوضح بيان "فيزا" أن الإيرادات سجلت زيادة إلى مستوى 5.50 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، وهو مستوى أعلى من المسجل في الفترة المماثلة من 2017 عند 4.86 مليار دولار.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "فيزا" ستشهد ارتفاع عند مستوى 5.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.





وأكد البيان على أن ارتفاع الإيرادات جاء مدعوماً باستمرار النمو في معدل المدفوعات والمعاملات المالية، كما أشارت الشركة إلى أنها استخدمت معاير محاسبية جديدة للإيرادات منذ 1 أكتوبر الماضي، "والتي أثرت بشكل إيجابي على نمو صافي الإيرادات المسجلة بنسبة 1% تقريبًا".





وعلى مدار 2018، سجلت "فيزا" زيادة بنحو 12% في الإيرادات إلى مستوى 20.6 مليار دولار.





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