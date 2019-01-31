2019/01/31 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أرباح شركة "هينيس وموريتس" والمعروفة تجارياً بـ"إتش.أند.إم" بأكثر من التوقعات وذلك في الأشهر الثلاثة الأخير من العام المالي للشركة، فيما حققت زيادة في الإيرادات.





وقالت الشركة السويدية في بيان اليوم الخميس إنها سجلت صافي أرباح قبل الضرائب في الربع المالية المنتهي في 31 نوفمبر عند 3.54 مليون كرونة سويدية (391 مليون دولار)، مقابل 3.99 مليون كرونة في الفترة المماثلة من 2017.





وكانت توقعات المحللين أشرت إلى أرباح "إتش.أند.إم" ستتراجع عند 3.8 مليون كرونة سويدية.





وأضافت أن قيمة المبيعات سجلت زيادة بنسبة 12% عند 56.41 مليون كرونة، في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر الماضي، مقابل 50.40 مليون كرونة في فترة المقارنة.





وأوضحت "إتش.أند.إم" أن المبيعات الإلكترونية شهدت زيادة بنحو 20% في الربع الأخير من العام المالي للشركة.





وأشارت شركة التجزئة السويدية إلى أن نتائج الأعمال تأثرت سلباً بالتكاليف المتولدة فيما يتعلق بالاستبدال المبكر لأنظمة اللوجستيات، وكذلك بالأنشطة المتعلقة بالاستعدادات للتحولات المقبلة.





وعلى مستوى إجمالي العام المالي المنتهي في 31 نوفمبر الماضي، فأن الشركة سجلت زيادة في المبيعات بنحو 5% إلى 210.4 مليون كرونة سويدية.





وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "إتش.أند.إم" بنحو 1.2% إلى 135.96 كرونة.





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