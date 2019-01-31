بالتفاصيل مؤتمر البحر الميت: مواجهة المحور الإيراني التركي القطري بمساعدة بارزاني

2019/01/31 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اليوم في الاردن اجتماعاً ضم وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن، الاجتماع الذي تميز بتدابير امنية مشددة شهد ايضا حضور شخصيات أمنية رفيعة المستوى لهذه البلدان. مراقبون أكدوا ان هذا الاجتماع سوف يتناول محورين أساسيين اولها هو التنسيق بين هذه الدول لدعم مؤتمر وارسو الذي ترعاه امريكا والذي يستهدف ايران.

فيما سيكون المحور الثاني هو التنسيق على الارض مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من اجل نقل الصراع الى داخل العمق الايراني من خلال خطوات كان مسعود نقلها الى وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي اثناء زيارته الاخيرة الى عمان وتتمثل هذه الخطوات بمشاركة كردستان في الحصار على ايران والتنسيق الامني لارسال مقاتلين من حزب الحياة الحرة (البيجاك) اضافة الى نقل مقاتلين من السعودية وجنسيات مختلفة الى اربيل وثم نقلهم وادخالهم الى ايران.

وكانت زيارة بارزاني الى الاردن قد اثارت جدل كبير في الشارع العراقي خصوصا انها لم تكن بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وفي وقت تطالب به الكتل السياسية الى تحديد شكل العلاقة مع الاردن خصوصا ان الاردن لا زال يدعم وياوي جهات تمول الارهاب في العراق وذكر مراقبون ان المؤتمر سيناقش ايضا إلية العلاقة بين دول الست وقطر اليمن على ضوء جدول إعمال مؤتمر وارسو.

ومن الجدير بالذكر ان مسعود وصل الاحد الماضي الاردن في زيارة استمرت 3 ايام التقى خلالها ملك الاردن و وزير خارجيته ايمن الصفدي.

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