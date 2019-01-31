وزير الخارجية من موسكو: نسعى للحفاظ على العلاقات “الودية” مع طهران وواشنطن

2019/01/31 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، أن العراق يأمل الحفاظ على علاقات جيدة ودية مع إيران والولايات المتحدة، ولا يوجد أي تضادّ في الأمرين.وقال الحكيم في تصريح لوسائل اعلام روسية تابعها “ناس”، اليوم (31 كانون الثاني 2019)، خلال لقائه في موسكو مع رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس الاتحاد […]

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