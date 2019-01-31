2019/01/31 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق قناة (MBC العراق) البرنامج الكوميدي المُنوّع "بث نكات" حيث سيستعرض مقدمو البرنامج الكوميدي الأربعة: صباح الهلالي، وباسم البغدادي، وياسر سامي، وماجد ياسين، أمام جمهور الاستوديو، العديد من النكات والقصص والمفارقات اليومية والحياتية.وسيتركز محور تلك القصص على التي حدثت وتحدث في العراق، معهم أو مع أقربائهم ومعارفهم، وذلك بأسلوب ساخر قوامه العفوية، ولا يخلو من إسقاطات الكوميديا السوداء.كما يستضيف البرنامج في كل حلقة ضيفاً معروفاً يشارك المقدّمين في الحوارات وسرد القصص.

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