وزارة العمل تطلق استمارة الكترونية للشمول براتب المعين المتفرغ

2019/01/31 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، استمارة الكترونية خاصة بالشمول براتب المعين المتفرغ ابتداء من اليوم.

وقال النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو في بيان تلتقه وكالة صدى، ان استمارة الشمول انطلقت ابتداء من يوم الخميس 31/1/2019 اثناء الدوام الرسمي على مدار الاسبوع.





واوضح ان الاستمارة تحتوي على حقول عدة تتضمن معلومات تخص المعين والمعاق منها تحديد نوع الطلب والمادة القانونية التي يرغب المعين في التقديم عليها والتي تحدد سبب الاعاقة ووصفها سواء كانت ولادية او نتيجة حادث ارهابي او مروري ، فضلا عن البيانات الشخصية للمعين والمعاق ، لافتا الى ان الاستمارة متوفرة على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة طيلة ايام الاسبوع اثناء الدوام الرسمي.

وبين ان اعتماد استمارة الشمول الالكترونية توفر على فئة ذوي الاعاقة عناء الوصول ومراجعة الهيئة، مشيرا الى ان المستفيد سيتعرف على موعد المراجعة بعد الانتهاء من ملء الحقول الموجودة في الاستمارة.

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