2019/01/31 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

ألتقى وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، لبحث تنشيط الحركة التجارية وأجراءات التعاملات التجارية ومجالات التعاون الأقتصادي والأستثماري بين العراق وتركيا.

واكد العاني، في بيان تلقته وكالة صدى، خلال اللقاء رغبة الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات مع تركيا وعلى كافة الاصعدة وزيادة حجم التبادل التجاري وحل الاشكالات التي تعيق التعاملات التجارية وهذا مااكدته زيارة رئيس الجمهورية لتركيا التي اثمرت عنها الكثير من التفاهمات في تطوير العلاقات وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

واستمع الوزير، بحسب البيان، الى “القضايا والمواضيع التي طرحها يلدز منها اجراءات العراق بتوحيد التعريفة الكمركية والموضوع الضريبي للكمارك وفتح معبر جديد وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع المتبادلة بين البلدين ومستحقات المقاولين الاتراك”.

وتطرق السفير التركي كذلك الى القرض التركي (5) مليارا ت دولار للعراق وحرص الحكومة التركية بتنفيذه وحسب رغبة العراق في كيفية استثماره في المشاريع التي يتطلع لها وخدمة لمصلحة الشعبين الجارين، مؤكدا على “رغبة الشركات التركية للعمل في العراق والتواصل لايجاد شراكات مع القطاعات العراقية”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة تبحث مع تركيا تنشيط الحركة التجارية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة تبحث مع تركيا تنشيط الحركة التجارية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).