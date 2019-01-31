نيويورك | مجلس الأمن يعين ضابطا دنماركيا رئيسا لبعثة المراقبين الأمميين إلى اليمن

2019/01/31 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقَ مجلسُ الأمنِ الدولي على تعيينِ الضابطِ الدنماركيِ السابقِ (مايكل لوليسغارد) ليحلَّ محلَّ رئيسِ بعثةِ المراقبين الأمميين في اليمنِ الجنرال الهولندي السابق (باتريك كاميرت)

وتعرَّضَ موكبُ

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