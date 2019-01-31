صحيفة: الإمارات تحتج رسمياً على مشاركة المجنسين القطريين

2019/01/31 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم طعناً رسمياً على أهلية مشاركة بعض اللاعبين بصفوف المنتخب القطري، خلال المهلة القانونية عقب انتهاء مباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا، والمقدرة بساعتين فقط بعد نهاية المباراة.وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن “الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيرفق المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة من زمن […]

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