امانة مجلس الوزراء : القطاع الخاص في العراق لم يؤد دوره المطلوب

2019/01/31 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق ان القطاع الخاص في العراق لم يؤد دوره بالشكل المطلوب .

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