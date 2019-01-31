نائب : ادارة ملفي النفط والتجارة بصيغة سياسية .. امر مرفوض

2019/01/31 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف " سائرون" رامي السكيني رفضه ووقوفه بالضد من الاتفاقات التي تقضي بالتقليل من قيمة سعر برميل النفط العراقي على خلفية ما صرح به رئيس الوزراء بان الحكومة الاردنية ستخفض رسوم البضائع عبر العقبة مقابل تخفيض سعر النفط.

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