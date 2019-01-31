حديث عن مخطط للاستيلاء عليه ..قوة اميركية تستطلع حقل عكاز الغازي بالانبار

2019/01/31 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في مجلس محافظة الانبار، عن قيام قوة أميركية مسنودة بمروحيات قتالية ، بعملية استطلاع في حقل عكاز للغاز غربي المحافظة.

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