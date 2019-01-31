30% من أجهزة التلفزيون التي ترد إلى إقليم كوردستان يصدر إلى إيران وسوريا

2019/01/31 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيللم يظهر تأثير استخدام الهواتف الذكية كمصدر لتلقي الأخبار وبث القنوات على سوق أجهزة التلفزيون بعد، ويرد إلى إقليم كوردستان سنوياً نحو مليوني جهاز تلفزيون لكن قسماً منه يهرب إلى إيران وسوريا.ورغم افتقار وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان إلى أية إحصائية تظهر عدد الأجهزة التي ترد إلى الإقليم سنوياً، فإن التجار يخمنون عددها بنحو 1.75 مليون جهاز، يباع قسم منه في الأسواق العراقية، والقسم الآخر يصدر بطرق غير قانونية إلى إيران وسوريا.يقول بيار محمد أمين، مدير مبيعات واحدة من شركات التجارة العامة: "العراق واحد من أكبر أسواق الأجهزة الإلكترونية عموماً وأجهزة التلفزيون خصوصاً، في منطقة الشرق الأوسط، وتظهر متابعاتنا أن هذا السوق يستهلك سنوياً 1.5 مليون جهاز تلفزيون".ويكشف أمين عن أن شركته تبيع سنوياً ما بين 500 ألف و700 ألف جهاز تلفزيون، ما يمثل 40% من أجهزة التلفزيون التي تباع في عموم العراق".تختلف أسعار أجهزة التلفزيون المستوردة حسب أنواعها وأحجامها ومواصفاتها، وتتراوح الأسعار بين 142 دولاراً و5500 دولار.ويظهر من إحصائية غير رسمية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية أن هناك مئة نوع من أجهزة التلفزيون في إقليم كوردستان، والماركات العالمية تعد على أصابع اليد، لكن هناك نسخاً كثيرة مقلدة لتلك الماركات.من جهته، يقول رزكار قاسم عزيز، مدير عام شركة استيراد أجهزة إلكترونية: "كنا نحن وأغلب التجار، نعمل على استساخ ماركات عالمية في الصين، مع تغيير حرف أو أكثر من اسم الماركة، لكن بعد رفع شكاوى علينا، قمنا باستحداث ماركات خاصة بنا تنتج في الصين".يبيع عزيز عشرة ألاف جهاز في السنة، ويقول: "لحماية علامتنا التجارية، لا نقبل بصناعتها بنوعية متدنية، وهكذا حافظنا على مستوى مبيعاتنا، و40% من مبيعاتنا في إقليم كوردستان، ويتم تصدير 25% من منتجنا إلى سوريا و10% إلى إيران، ويباع المتبقي في الأسواق العراقية".ويقول عبدالله رسول، مدير عام شركة للتجارة العامة واستيراد الأجهزة الإلكترونية: "علامتنا التجارية ليست مستنسخة، الشركة التي تصنع لنا أجهزة التلفزيون، تصنع نفس النوعية للتصدير إلى أوروبا ولكن بمسميات مختلفة".بعد ظهور الأزمة المالية وحرب داعش تراجعت مبيعات أجهزة التلفزيون في إقليم كوردستان، واتجه الزبائن إلى شراء الماركات الرخيصة، ما أدى إلى إلغاء وكالات بعض الشركات الرصينة التي لم تكن تستطيع منافسة الماركات المستنسخة من حيث الأسعار.ويوضح رسول: "تراجعت مبيعات أكثر من سبع شركات بسبب الأزمة المالية وحرب داعش، واضطرت إلى إلغاء وكالاتها".

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