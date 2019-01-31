الأهلي يستعيد حسام عاشور قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

2019/01/31 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيسعى الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى الاستفاقة أمام مصر للمقاصة، غدا الثلاثاء، لمواصلة الزحف نحو اللقب بعد تعادله في المباراة السابقة أمام بيراميدز.

وأوقف بيراميدز مسيرة انتصارات الزمالك بعد أن نجح في استغلال النقص العددي لمنافسه وتعادل معه 3-3 يوم الخميس الماضي في مباراة مؤجلة.

وأكمل الزمالك تلك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الله جمعة الظهير الأيسر في الدقيقة 70 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 20 مباراة.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

ورغم فوز الزمالك في 13 مباراة والتعادل في ثلاث والهزيمة في واحدة فقط هذا الموسم طالب مرتضى منصور رئيس النادي المدرب السويسري كريستيان جروس بالعودة إلى طريق الانتصارات بعد أن فقد نقطتين مهمتين امام بيراميدز.

وحذر منصور من أن أي نتيجة سلبية أمام مصر للمقاصة قد تضعف حظوظ الفريق وتمنح منافسيه خاصة الأهلي الأمل.

وقال موقع الزمالك على الإنترنت “جروس طالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل احباط أي محاولات هجومية للمنافس واحراز هدف مبكر للسيطرة على مجريات المباراة”.

وشارك في تدريبات الزمالك لأول مرة أحمد سيد “زيزو” المنتقل من موريرنسي البرتغالي.

من جهته وصف طلعت يوسف مدرب مصر للمقاصة مواجهة الزمالك بانها في غاية الصعوبة خاصة وانها تأتي بعد الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.

وأضاف لرويترز “سنعمل على استعادة نتائجنا القوية ..المواجهة مهمة للغاية وهدفنا العودة مجددا للانتصارات رغم صعوبة المباراة”.

وجدد يوسف الثقة في مهاجمه الغاني جون أنطوي الذي استبعده أمام المقاولون العرب والأهلي.

وتأتي عودة أنطوي لتعزيز القوة الهجومية بجانب الاثيوبي شيمليس بيكيلي.

وأحرز أنطوي سبعة أهداف مع المقاصة وصنع ثلاثة.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 19 مباراة.

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