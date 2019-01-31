نائب عن البناء: مجلس مكافحة الفساد سيواجه عرقلة من الفاسدين المتنفذين

2019/01/31 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, الخميس, أن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي تبناه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيواجه تحديات كبيرة وعرقلة من قبل الفاسدين المتنفذين, مشيرا الى ان الفساد لايمكن القضاء عليه بقبضة او قبضتين.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفساد في العراق مستشري ومتجذر ولايمكن القضاء […]

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