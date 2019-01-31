تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو لـ1.8% خلال 2018

2019/01/31 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة ثابتة تتوافق مع التوقعات بالقراءة الأولية خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليشهد تباطؤاً في إجمالي عام 2018.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في منقطة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.





أما بالنسبة لأداء اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع على أساس سنوي، فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقابل 1.6% وتيرة نمو مسجلة في الربع الثالث من 2018.





وتشير التقديرات الأولية لاقتصاد منطقة اليورو إلى أنه نما بنسبة 1.8% في إجمالي عام 2018، مقابل نمو بلغت نسبته 2.3% في 2017.





وفي بيانات منفصلة، استقر معدل البطالة في منطقة اليورو بنهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 7.9% وفقاً للتوقعات ليظل عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2008.





وبحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1482 دولار.





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