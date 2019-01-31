2019/01/31 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت شركة "كوالكوم" للربحية في الربع المالي الأولي لعام 2019 متجاوزة توقعات المحللين، لكنها سجلت تراجعاً 20% في الإيرادات.





وأفصحت الشركة عن نتائج أعمالها المالية عن الربع الأخير من العام الماضي، أمس الأربعاء، حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 1.06 مليار دولار، مقابل خسائر بقيمة 5.98 مليار دولار في الربع المقارن من العام الماضي.





وبلغ نصيب سهم "كوالكوم" من الأرباح في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي 1.20 دولار، مقابل تقديرات بـ1.09 دولار.





وكانت خسائر الشركة في الربع المالي الأول لعام 2018 تعود إلى الصراع مع آبل بشأن براءات اختراع.





وأوضح بيان "كوالكوم" أنها سجلت صافي إيرادات بقيمة 4.82 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 6.03 مليار دولار في فترة المقارنة من 2017.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات شركة التكنولوجيا الأمريكية ستسجل 4.9 مليار دولار.





وأكد البيان أن الإيرادات اشتملت على 150 مليون دولار من اتفاق مؤقت مع شركة هواوي، حيث تمثل هذه المبالغ مدفوعات جزئية مقابل الإتاوات المستحقة على شركة هواوي.





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