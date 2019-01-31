واشنطن: سنوفر الحماية للأكراد والمسيحيين في شمال سوريا

2019/01/31 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد البيت الأبيض بتوفير الحماية للأكراد والمسيحيين في الشمال

السوري، بعد انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في برنامج

بُث على شبكة “سي بي إن”.

وقالت ساندرز في هذا السياق: “الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على

حماية الأكراد والمسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد

انسحاب قواتنا من تلك المناطق”.

وأضافت ساندرز أن بلادها على تواصل مع السلطات التركية في هذا

الشأن.

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