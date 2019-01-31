الكشف عن مصدر السيارة المفخخة التي انفجرت في جرف النصر

2019/01/31 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مجلس محافظة بابل، الخميس، ان تكون هناك رسالة وراء السيارة المفخخة التي انفجرت في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة مساء امس، مشيرا إلى أن

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