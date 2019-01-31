2019/01/31 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الخميس، عن معالجة مخلفات حربية لتنظيم “داعش” الاجرامي، والقبض على متهمين بالسرقة والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بالسرقة والتزوير في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بالسرقة والتزوير في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).