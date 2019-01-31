بعد خسارتها برباعية نظيفة الإمارات تقدم طعنا للفيفا بهذا الشأن

2019/01/31 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم طعناً رسمياً على أهلية مشاركة بعض اللاعبين بصفوف المنتخب القطري، خلال المهلة القانونية عقب انتهاء مباراة الدور نصف النهائي ل‍كأس آسيا، والمقدرة بساعتين فقط بعد نهاية المباراة.

وبحسب الملحق الرياضي لصحيفة الاتحاد الإماراتية ،سيرفق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة من زمن المباراة، التي أقيمت أمس الأول، والتي تنتهي 8 مساء اليوم الخميس". وأضافت الصحيفة: "أعد اتحاد الكرة ملفاً يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديداً العراقي بسام الراوي، والسوداني المعز علي، وهو ما يشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون "فيفا" المرتبط بالتجنيس".وينتظر أن يفتح "فيفا" تحقيقاً في تلك الأوراق حال ثبت تورط الاتحاد القطري من قبل لجان الاتحاد الآسيوي، حيث باتت الكرة الآن في ملعب الاتحاد القاري المطالب بالتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف برمته.



انتهى .



م ك

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