العراق يوقع عقد حفر 40 بئرا نفطية

2019/01/31 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير النفط ثامر الغضبان خلال توقيع عقد لحفر الآبار" إن شركة نفط البصرة وقعت عقداً مع شركة الحفر العراقية لحفر 40 بئرا نفطية في حقل مجنون لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية". وأضاف، أن الوزارة ستتمكن عبر هذا العقد من تطوير الحقل وزيادة عمليات الانتاج فيه والوصول به الى 450 ألف برميل في عام 2021".ويعد حقل مجنون من الحقول النفطية العملاقة في العراق وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية فيه اكثر من 240 الف برميل باليوم.وكشفت وزارة النفط عن تطوير الحقل بالجهد الوطني بعد ان انسحبت شركة شل العالمية من تنفيذ عقد تطوير الحقل الذي فازت به ضمن جولات التراخيص البترولية .انتهى .م ك

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