الصفدي: الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية الدول العربية كان إيجابيا وتناول كل قضايا المنطقة

2019/01/31 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفدي: الاجتماع التشاورى بين وزراء خارجية الدول العربية كان إيجابيا وتناول كل قضايا المنطقة

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