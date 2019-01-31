الديمقراطي الكوردستاني يرد على العبادي: هناك ترحيب دولي لقوات مشتركة في كركوك

2019/01/31 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي يوم الخميس ما قاله زعيم ائتلاف "النصر" رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي عن محافظة كركوك يهدف الى "زعزعة" الاجواء السياسية الايجابية في البلاد.

وقالت الكتلة في بيان ورد لشفق نيوز، ان تصريحات العبادي الهدف من ورائها زعزعة الاجواء السياسية الايجابية في العراق".

واوضح بيان الكتلة ان "الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان هي ثمرة زيارة الرئيس بارزاني ولقاءه الزعماء والاحزاب السياسية في بغداد وتعبر عن رؤى سياسية جديدة ومسؤولة تجاه مكونات الشعب العراقي عموما ومكونات كركوك والمناطق المتنازع عليها خصوصا لضمان الامن والاستقرار بوجود قوات مشتركة ساهمت معا في دحر الارهاب وحمت مكونات الشعب العراقي من بطش وارهاب داعش، كما انه تاكيد على ادارة تلك المناطق من قبل مكوناتها".

وتابع البيان ان "الاجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى استنادا الى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، وهنالك ترحيب ودعم وطني ودولي واقليمي لاستباب الامن والاستقرار في تلك المناطق وبوجود قوات مشتركة".

وانهت الكتلة بيانها بالقول ان "هذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تاكيد على انهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية".

وعبر العبادي عن رفضه لما اسماها "الصفقات" السياسية التي تهدف الى تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

ويحاول الكورد اعادة تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور والتي لم تطبق الى الان من خلال التفاوض مع الحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي من اقليم كوردستان.

وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان يوم الاربعاء ان الاخير التقى نائب الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك السيد حسن توران .

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية وفي محافظة كركوك واهمية الحفاظ على استقرار المحافظة والتعايش السلمي بين ابنائها من مختلف المكونات وان يتم تقديم الخدمات لأهلها".

ونقل البيان عن العبادي قوله ان "كركوك ستبقى مدينة للتعايش السلمي وهي عراق مصغر واستقرارها يمثل صمام امان للعراق".

واردف بالقول انه "لن نسمح باي صفقات على حساب امنها واستقرارها".

يشار الى ان قوات البيشمركة، والامن الاسايش قد انسحبت من المتنازع عليها في 16 اكتوبر في عام 2017 بعد ان شنت القوات العراقية مسنودة من الحشد الشعبي حملة عسكرية عقب الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان في 25 ايلول من العام نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكوردستاني يرد على العبادي: هناك ترحيب دولي لقوات مشتركة في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني يرد على العبادي: هناك ترحيب دولي لقوات مشتركة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).