القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق “رافع الجميلي”

2019/01/31 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الخميس، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق “رافع الجميلي” لتحريضه ضد الحكومة الدستورية.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا مكافحة الارهاب اتخذت الاجراءات القانونية بحق المدعو رافع مشحن عباس الجميلي عن جريمة التحريض على الحكومة الدستورية”.

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