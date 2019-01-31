بالوثيقة.. تشكيل لجنة لادارة الشؤون المالية في مجلس كركوك

2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حصل “النور نيوز” على وثيقة تفيد بتشكيل لجنة لادارة الشؤون المالية في مجلس محافظة كركوك.

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