2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي يضبط احزمة ناسفة معدة للتفجير غرب الموصل

31/01/2019 14:18:00 PM |

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واع بغداد

ضبطت قوات الحشد الشعبي، الخميس، احزمة ناسفة وعبوة معدة للتفجير خلال عملية استباقية في القيروان غرب الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )قوة من اللواء 29 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة في القيروان غرب الموصل اسفرت عن ضبط احزمة ناسفة وعبوة معدة للتفجير".

واضاف البيان، ان "عمليات تفتيش ومسح قاطع عمليات غرب الموصل متواصلة لتأمين المناطق الزراعية لاعادة المزارعين اليها".

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