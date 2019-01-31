2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النفط: اتفاق العراق والأردن النفطي موقع في 2006 وهو من صلاحيات رئيس الحكومة الاتحادية

يتبع*******...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط: اتفاق العراق والأردن موقع في 2006 وهو من صلاحيات رئيس الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط: اتفاق العراق والأردن موقع في 2006 وهو من صلاحيات رئيس الحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).