2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي وعبد المهدي يؤكدان ضرورة الاسراع في تشريع القوانين المهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/31 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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