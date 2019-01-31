الديمقراطي الكردستاني يرد على تصريحات العبادي بشأن كركوك: الجهود المبذولة ثمرة زيارة بارزاني لبغداد

2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس: رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، على رئيس كتلة النصر، حيدر العبادي، بشان تصريحات تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، مبينا ان الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان هي ثمرة زيارة بارزاني لبغداد.

وذكر بيان للكتلة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ردا على تصريحات، حيدر العبادي بشأن تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها والذي يهدف من وراءه زعزعة الاجواء السياسية الايجابية في العراق، تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي على ان الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان هي ثمرة زيارة الرئيس بارزاني ولقاءه الزعماء والاحزاب السياسية في بغداد".واضاف ان "الكتلة تعبر عن رؤى سياسية جديدة ومسؤولة تجاه مكونات الشعب العراقي عموما ومكونات كركوك والمناطق المتنازع عليها خصوصا، لضمان الامن والاستقرار بوجود قوات مشتركة ساهمت معا في دحر الارهاب وحمت مكونات الشعب العراقي من بطش وارهاب داعش".واكد البيان على "ادارة تلك المناطق من قبل مكوناتها"، مبينا ان "الاجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى استنادا الى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي".



واشار الى ان "هنالك ترحيب ودعم وطني ودولي واقليمي لاستباب الامن والاستقرار في تلك المناطق وبوجود قوات مشتركة"، لافتا الى ان "هذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تأكيد على انهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية".

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