عضو بالمياه النيابية يدعو عبد المهدي للاهتمام بالزراعة في الجنوب: نفطهم وصل حتى لإسرائيل

2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عبد الأمير التعيبان الدبي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاهتمام بالزراعة في الجنوب، مبينا ان نفطهم وصل حتى لإسرائيل.

وقال الدبي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "ادعو دولة ‎رئيس الوزراء الى الاهتمام بقطاع الزراعة في الجنوب والتي تعاني من ‎هجرة غير مسبوقة بسبب الظروف القاهرة التي يتعرض لها الناس خاصة".وأكد ان اهل الجنوب اول المضحين من خلال ما قدموه من ‎دماء لمكافحة الارهاب وتحت ارضهم ثروة العراق التي وصلت خيراتها حتى الى اسرائيل والمستعربين !".





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