برلماني: خيرات جنوب العراق تصل لإسرائيل

2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عبد الأمير الدبي يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى انقاذ اهالي الجنوب الذين يعانون من هجرة "غير مسبوقة" من الريف جراء تراجع القطاع الزراعي في مناطقهم.

وقال الدبي في تصريح ارسله لشفق نيوز، "‏ادعو رئيس الوزراء الى الاهتمام بقطاع الزراعة في الجنوب والتي تعاني من ‎هجرة غير مسبوقة بسبب الظروف القاهرة التي يتعرض لها الناس".

واضاف ان "اهالي الجنوب اول المضحين من خلال ما قدموه من ‎دماء لمكافحة الارهاب وتحت ارضهم ثروة العراق التي وصلت خيراتها حتى الى اسرائيل والمستعربين".

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