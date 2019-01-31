البصرة تحتضن بطولة العراق للملاكمة

2019/01/31 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة، اليوم الخميس، عن اقامة بطولة العراق للملاكمة في محافظة البصرة.وقال رئيس اتحاد الملاكمة المركزي علي تكليف لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد العراقي للعبة قرر اقامة بطولة العراق لفئة المتقدمين في محافظة البصرة للمدة من التاسع عشر ولغاية الثالث والعشرين من شهر شباط المقبل".

واوضح تكليف ان "المؤتمر الفني للبطولة سيكون يوم الثامن عشر منه"، داعيا الاندية الراغبة بالمشاركة "ارسال الاستمارة العددية واستمارة معلومات اللاعبين، على ان يكون التاسع من شهر شباط، آخر موعد لتسليمها الى الاتحاد المركزي للعبة".

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