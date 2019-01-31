2019/01/31 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلس محافظة بابل, الخميس, عن تخصيص مبلغ مالي لاعانة بلدية المحافظة لسحب مياه الامطار, مشيرا الى ان محافظ بابل صادق على استقالة نائبه وسام اصلان.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محفظة بابل قرر باجتماعه الاعتيادي تخصيص مبلغ مالي لبلدية المحافظة كأعانة لسحب مياه الامطار”, مبينا ان “المبلغ سيتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بابل يخصص مبالغ مالية لاعانة بلدية المحافظة على سحب مياه الامطار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بابل يخصص مبالغ مالية لاعانة بلدية المحافظة على سحب مياه الامطار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).